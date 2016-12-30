تعرف على وصفتين منزليتين لإنقاص وزنك بأقل التكاليف

المصدر: دينا كامل - إرم نيوز

لا شك أن زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم تؤديان إلى مضاعفات صحية، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول وضغط الدم وآلام المفاصل وعسر الهضم وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها، لذلك إذا كنت تريد إنقاص وزنك بسهولة فهناك علاج منزلي فعال يمكنك اتباعه.

كما أنك إذا كنت تشكو من إنفاقك أموالاً كثيرة، حتى تحصل على بنية جسدية سليمة، وحالتك المادية لا تسمح بذلك، نقدم لك بعض الوصفات، التي تساعدك على فقدان الوزن، بأقل التكاليف.

الوصفة الأولى ومكوناتها:

العسل

2 ملعقة كبيرة

مسحوق القرفة

1 ملعقة كبيرة

2 كوب ماء

يعتبر مزيج العسل والقرفة والماء، علاجًا طبيعيًا لإنقاص الوزن، لقدرته على زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، وخفض مستوى هرمون الكورتيزول الذي ينتجه الجسم، للمساعدة على فقدان الوزن بسرعة، بسبب ضعف قدرة خلايا الجسم على تخزين الدهون الزائدة، وتسريع معدل الأيض.

ومع ذلك، يجب عليك أيضا اتباع نظام غذائي صارم، وممارسة التمارين جنبًا إلى جنب مع العلاج، وإلا فلن يكون فعالاً.

الوصفة الثانية: بنفس المكونات ولكن بطريقة أخرى وهي:

ضع العسل والقرفة والماء في وعاء، وقم بتسخين المزيج لبضع دقائق حتى يغلي، ثم ضع المزيج في كوب، واشرب منه ببطء، وأحرص على تناول هذا المزيج كل صباح قبل الإفطار.