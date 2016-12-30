خوارزمية تكشف ارتباط بعض الأمراض بتاريخ الميلاد

المصدر: رموز النخال- إرم نيوز

توصل فريق بحثي طبي من جامعة كولومبيا ومقرها نيويورك إلى أن بعض المشاكل الصحية التي تُصيب الإنسان كالربو ونقص الانتباه وفرط النشاط ترتبط ارتباطًا وثيقًا بشهر ميلاده.

الفريق البحثي بقيادة الدكتور نيكولاس تاتونيتي، ابتكروا خوارزمية لديها القدرة على وصف خطر المرض المُحتمل من شهر الميلاد، حيث أظهرت أن الناس الذين ولدوا في شهر مايو لديهم فرصة أقل للأمراض المزمنة من أولئك الذين وُلدوا في أكتوبر.

والأشخاص الذين ولدوا في يوليو وأكتوبر معرضون لمخاطر الإصابة بمرض الربو، أما الذين يولدون في نوفمبر فمعرضون للإصابة بقصور الانتباه وفرط الحركة.

وتوصل الباحثون إلى أن مواليد شهر مارس، قد يواجهون خطر الإصابة بقصور القلب الاحتقاني، واضطرابات الصمام التاجي والرجفان الأذيني.

الباحث تاتونيتي، أكد أن الدراسة لا تحفّز على الشعور بالعصبية والتوتر عند الحصول على نتائج مخاطر الأمراض المحتملة، والتي هي ليست عالية جدًا، وتقل نسبة حدوثها عند مُمارسة الرياضة واتباع نظام غذائي.

وتوصل الباحثون لهذه النتائج بعد حصولهم على بيانات طبية في مدينة نيويورك ل1،688 حالة في الفترة الواقعة بين “1985-“2013، وقارنوها مع تاريخ الولادة.

ووفق الباحثين، فإن الدراسة تهدف لمساعدة الأطباء في حل المشكلات السريرية الرئيسية باستخدام هذه الثروة الجديدة من البيانات.