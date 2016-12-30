هل هناك علاقة بين آلام الكتف وأمراض القلب؟

المصدر: أحمد نصار - إرم نيوز

كشفت دراسة جديدة، أنه إذا كان الشخص يعاني من آلام في الكتف، فقد يرجع السبب إلى بعض العوامل، التي تؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب، وليس للإجهاد البدني والعضلي فقط.

وقال الدكتور كورت هيغمان، قائد الفريق البحثي والأستاذ بكلية الطب بجامعة يوتا: “إذا كان هناك شخص يعاني من آلام في عضلات الكتف، فقد يعد هذا مؤشرًا على أن هناك شيئًا آخر يحدث، فقد يحتاج هذا الشخص إلى فحص العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب”.

ولإجراء هذه الدراسة، قام الباحثون بفحص بيانات 1226 عاملًا ماهرًا، واستنتج الباحثون من الدراسة أنه كلما زادت العوامل التي تؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب – بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكولسترول ومرض السكري– زادت نسبة الإصابة بآلام الكتف.

وكان المشاركون الذين لديهم نسبة أكبر من هذه العوامل، أكثر عرضة بـ 4.5 مرة للإصابة بآلام مفصل الكتف، من أولئك الذين ليست لديهم عوامل الإصابة بأمراض القلب، كما كانوا أكثر عرضة بست مرات، للإصابة بأمراض أوتار الكتف.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة الطب المهني والبيئي، أن المشاركين الذين توسطت عندهم نسبة خطر الإصابة بأمراض القلب، كانوا أقل عرضة للإصابة بآلام مفصل الكتف، أو أوتار الكتف.

وقال الدكتور هيغمان: “كنا نعتقد أن إجهاد عضلة الكتف، هو السبب الرئيس لآلام الكتف، لكن قد تكون العوامل التي تؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، هي الأكثر أهمية من الإجهاد العضلي”.

وأضاف هيغمان أن التحكم في ضغط الدم وعوامل الإصابة بأمراض القلب الأخرى، قد يخفف من الشعور بآلام الكتف.