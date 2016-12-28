دراسة تكشف العنصر الوراثي المسؤول عن تجديد الحيوانات المنوية ذاتياً

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

اكتشف باحثون من جامعة كيوتو البحثية في اليابان عنصراً وراثياً مسؤولاً عن تجديد الحيوانات المنوية ذاتياً في الذكور البالغين.

وبحسب مجلة Genes & Development الصادرة من الولايات المتحدة، توصل الباحثون لذلك من خلال فهمهم طريقة عمل الخلايا الجذعية المسؤولة عن تجديد الحيوانات المنوية، بعد دراسة أسباب انخفاض خصوبة الذكور مع التقدم في السن.

وركز الباحثون على خلايا الجذعية النطفة أو SSCs، وما يسمى جينات MYC والتي تلعب دوراً هاماً في قدرة الخلايا الجذعية على التجديد.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة تاكاشي شينوهارا شرح في بيان :”إن العلماء رصدوا الطريقة التي ينظم جين Myc على تجديد الذات وذلك في دراسة SSCs لعينة من الفئران”.

وأظهر التحليل جزءاً رئيسياً من الخلايا تصنع قدرات من الطاقة عن طريق حقن نوعين من SSCs في الفئران بعد حقنها بخلايا طبيعية وخلايا Myc لقمع الجينات.

وبعد شهرين من الحقن كان العدد الإجمالي للSSCs غير طبيعي حيث ظهر أقل بكثير من الخلايا الطبيعية في الفئران.

وأظهر التحليل أن القدرة على التجديد الذاتي قد تم اختراقه، إضافة لانعكاسات هامة على إنتاج الحيوانات المنوية للفئران.

وقال شينوهارا “هذه النتائج يمكن أن يكون لها آثار هامة لأبحاث العقم في المستقبل، ولتنشيط عملية التمثيل الغذائي لجين SSCs لتحسن تكاثر الحيوانات المنوية”.