6 معلومات عليك معرفتها قبل جراحة “ليزر العيون”

المصدر: عمرو الزناتي- إرم نيوز

جراحات العيون، تتمتع بالعديد من المزايا، ولكنها لا تتحقق بلا مخاطر، فالكثيرون قد تكون تلك العمليات غير مناسبة لهم، أو أنهم لا يستطيعون تحمل تكلفتها أو تأثيراتها الجانبية، أو أضرارها المستقبلية التي قد تصيب عيونهم.

ويستعرض “إرم نيوز” بعض الدراسات والأبحاث، التي تناولت موضوع جراحات الليزر والعيون، وخلصت إلى بعض النصائح المهمة، التي يجب مراعاتها عند إجراء تلك العمليات، وهي كالتالي:

1 – ابحث عن الطبيب الأفضل

عليك البحث عن أفضل طبيب في منطقتك، أو في البلاد التي تنتوي زيارتها، بغرض العلاج، حيث تحتاج جراحة العيون إلى أمهر الأطباء، نظراً لحساسيتها، وخطورتها على العين، ولا تسمح لنفسك بإهمال هذه النقطة، وعليك معرفة نسبة نجاح العملية، من خلال خبرة وتمرس الطبيب، الذي ستختاره.

2 – تأكد من حساسيتك للضوء

من الضروري أن تدرك مدى تقبل عينيك للضوء، وتحسسها من القدر الوافر منه، حيث إن من أول تأثيرات جراحة العيون بالليزر، التحسس تجاه الضوء، إذ يصاب كثير من المرضى بعد إجراء الجراحة، بجفاف العينين، وتورم القرنية، اللذين يدومان فترة طويلة، قد تصل إلى شهرين، بحسب الخبراء.

3 – اعلم أنك ستكون مستيقظاً

يجب أن تعلم أنك ستكون مستيقظاً خلال العملية، لذلك عليك مواجهة مخاوفك من الجراحة، وقد يتطلب البعض تناول جرعة من المهدئ، مع العلم أنك قد تلاحظ تعرضك للدوار والاهتزاز في الرؤية، وبعض العتمة، قد تصيب نظرك، خاصة وأن عينيك ستبقيان مفتوحتين طوال مدة العملية، التي قد تستغرق 15 دقيقة.

4 – اتبع تعليمات ما قبل الجراحة

أهم تلك التعليمات، التوقف عن ارتداء العدسات اللاصقة، وعدم وضع مساحيق التجميل، ومراجعة الطبيب من أجل معرفة إجراءات السلامة العامة قبل وبعد العملية، حتى تتدارك أي صعوبات قد تسبب لك الكثير من المتاعب، إذا تجاهلت التعليمات والإرشادات الطبية الضرورية.

5 – تأهب للنوم وقتاً طويلاً

تأثيرات جراحة ليزر العيون، تتواصل لفترة أطول من المتوقع، فقد تطول يوماً أو اثنين أو أكثر، لذا يجب إغماض عينيك لفترة طويلة، واستخدام واقيات العيون عند النوم، وعدم التعرض للضوء الشديد بشكل مباشر، ويفضل الأطباء النوم طوال النهار بعد إجراء العملية، إلى أن تعود العينان إلى حالتهما الطبيعية.

6 – عيون دموية وأعراض تهيجية

ستصاب عيناك حتماً باحمرار شديد، يجعل بياضها كلون الدم الأحمر، وهو عرض جانبي طبيعي في عمليات الليزر، ولكن يشير الخبراء إلى أن هذا التأثير، لا يجب أن يطول عن أسبوع، وفي حال حدث ذلك، يجب مراجعة الطبيب المعالج فوراً، ويمكن خلال ذلك استخدام القطرات، لتهدئة هيجان وجفاف العيون.