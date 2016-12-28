هل تناول فول الصويا يضر الحيوانات المنوية؟

المصدر: أحمد نصار - إرم نيوز

أشارت بعض الأبحاث الجديدة إلى أن الرجال الذين يتناولون الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا، معرضون لأضرار قد تصيب حيواناتهم المنوية.

واكتشف خبراء الخصوبة دليلًا يثبت أن المواد الكيميائية الطبيعية الموجودة في الصويا، والتي تدخل في صناعة العديد من المنتجات النباتية، قد تؤدي إلى الإضرار بالحيوانات المنوية.

وازداد الإقبال على استهلاك الصويا، كبديل للحوم والألبان في الآونة الأخيرة، فعلى سبيل المثال، انخفضت مبيعات ألبان البقر في حين ارتفع الطلب على الألبان المصنوعة من فول الصويا واللوز.

ويعتقد بعض الباحثين في إسبانيا أن مشكلة الصويا تكمن في احتوائه على مادة كيميائية تدعى “فيتويستروغنز”، والتي يعتبر تأثيرها مشابهًا لتأثير هرمونات الأنوثة.

وقد أُثبت أن هذه المادة تقلل سرعة خلايا الحيوانات المنوية، بالإضافة إلى زيادة احتمالية عدم احتواء الحيوانات المنوية على عدد كافٍ من الكروموسومات.

وكان الفريق بدأ أبحاثه في البداية، لقياس تأثير بعض المواد الكيميائية التي تستخدم في صناعة الطلاء البلاستيكي، مثل ثنائي الفينول على الغدد الصمّاء في جسم الإنسان، لكن عندما فحصوا النتائج – التي تضمنت فحص النظام الغذائي لـ 25 متطوعًا – اكتشفوا أن تناول الصويا له التأثير الأكبر.

وقال المشرف على الدراسة، الدكتور فرانسيسكو دومينغيز من جامعة فالنسيا الإسبانية، إن النتائج يمكنها مساعدة الرجال الذين يخضعون لعلاج الخصوبة، لكي يحسنوا من فرص نجاح هذا العلاج.

لكن خبير الخصوبة الدكتور آلان بيسي، من جامعة شيفلد قال: “هذه دراسة صغيرة نسبيًا، إذ تم إجراؤها على 25 رجلاً فقط، ولذلك أعتقد أنه ينبغي علينا الحذر بشأن نتائج تلك التجربة التي أُجريت على عدد صغير من الناس”.