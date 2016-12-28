ضيق التنفس إنذار لأمراض القلب

المصدر: دينا كامل- إرم نيوز

حذرت دراسات من ضيق التنفس وإمكانية كونة علامة على فشل القلب، ومؤشر على وجود خطر الإصابة بنوبات قلبية ، أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

يقول الباحث بجامعة “غوتنبرغ” السويدية ناصر أحمدي:”إن الباحثين توصلوا إلى أن ضيق التنفس المزمن، يعد بمثابة إشارة تحذير، لا تقل أهمية عن ارتفاع ضغط الدم“.

ووفقًا لصحيفة “بولد سكاي”،فقد أظهرت الدراسات أنه كلما اكُتشف الأمر سريعاً إلى جانب التدخل الطبي المبكر، يمكن للمريض تجنب المعاناة من تلك الأمراض، ويقل احتياجه للخضوع إلى الرعاية الطبية في المستشفى.

وطبقًا لهذه الدراسة، تم فحص ومراقبة عدد من الأشخاص الذين يعانون من ضيق في التنفس، لمدة ستة أسابيع أو أكثر، وتوصلت النتائج إلى أن هناك أمراضًا كامنة وراء هذا، مثل قصور في القلب أو مرض الرئة الانسدادي الخفي.

ويعرف ضيق التنفس بأنه ألم شديد في الصدر وشعور بالاختناق وهو أحد الأعراض التي يتجاهلها الناس، ويعتبرونها إحدى نتائج التقدم في العمر.

لكن إذا لاحظت أنك تواجه زيادة ضيق في التنفس، أثناء ممارسة حياتك اليومية، يجب الحصول على الرعاية الطبية فورًا.