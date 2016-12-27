العسل سائل ذهبي يعالج 9 مشاكل صحية شائعة.. تعرف عليها

المصدر: محمد زين - إرم نيوز

يعد العسل عنصرًا رئيسيًا في النظام الغذائي للإنسان منذ آلاف السنين، إذ ذكرت فوائده في كل مكان بدءًا من كتب التاريخ القديمة حتى التجارب السريرية التي أجريت في العصر الحديث.

لكن حتى نتمكن من جني ثمار هذا السائل الذهبي الوفيرة، يجب أن نتعامل معه كعلاج لعدة أمراض. والوصفات البسيطة التالية يمكن استخدامها لمواجهة تسع مشاكل صحية شائعة.

نوم هادئ

من أجل النوم بشكل هادئ، تناول ملعقة إلى ملعقتين من العسل يوميًا قبل النوم، فالاستيقاظ بشكل متكرر طوال الليل قد يكون دليلاً على أن مستويات هرمون الإجهاد غير متوازنة، ولعلاج ذلك يمكن لملعقة واحدة يوميا من العسل أن تساعد على إيقاف ذلك.

ألم الأسنان

لوقف ألم الأسنان نحتاج إلى ملعقة عسل مع ملعقة قرفة، إذ يمكن من خلال خلط اثنين من المكونات مع بعضها البعض الحصول على فوائد وفيرة لصحتنا العامة، حيث يمكن أن يستخدم العسل أيضًا لعلاج ألم الأسنان، من خلال إضافته لمعجون الأسنان ثلاث مرات يوميًا.

التهاب الحلق

لعلاج التهاب الحلق تناول ملعقتي عسل مع ملعقة ليمون، فمن خلال خلط العسل بالليمون نحصل على واحد من أفضل علاجات التهاب الحلق، فالمزيج يقتل البكتيريا ويرطب الحلق كما أنه يطهر أيضًا الأمعاء، ويقضي على البكتيريا المسببة لأمراض الأمعاء.

السعال

للتخلص من السعال، اخلط ثماني ملاعق عسل مع أربع ملاعق ليمون، فالعسل يعتبر أحد العناصر المهمة في تهدئة السعال، فالجمع بين هذه المكونات معًا يعمل مثل المضاد الحيوي لعلاج الحلق، كما يمكن أن نستخدم العلاج كلما لزم الأمر.

فقدان الوزن

من أجل فقدان الوزن أو التخسيس، تناول ملعقة عسل مع نصف ملعقة قرفة، فمن خلال خلط هذه المكونات نحصل على خليط مليء بالفيتامينات والمعادن، ولجني الفوائد فيما يتعلق بفقدان الوزن تناول الخليط فورالاستيقاظ من النوم وانتظر 30 دقيقة، ثم تناول وجبة الإفطار، يساعد الخليط على منع الشعور بالجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام ليلًا.

احتقان الجيوب الأنفية

ولعلاج احتقان الجيوب الأنفية، تناول ملعقة عسل مع ملعقتي خل التفاح، إذ يخفف ذلك من أعراض الالتهاب والاحتقان، ويتم تناول هذا الشراب يوميًا لعلاج التهاب الجيوب الأنفية.

الالتهابات

للتخلص من الالتهابات، تناول ملعقة عسل مع كوب شاي أخضر، حيث تساعد إضافة العسل إلى الشاي الأخضر في مكافحة وتخفيف ألم الالتهابات، كما يعزز نقاء ونضارة البشرة.

علاج البرد

من أجل علاج البرد، تناول ملعقة عسل مع ملعقة ليمون، حيث يمكن علاج سيلان الأنف بهذا الاختراع البسيط، إذ يحتوي العسل على مضادات الأكسدة، ويتميز بخصائص مضادة للجراثيم ومضادة للميكروبات، تساعد على مكافحة الفيروسات والبكتيريا والفطريات المسببة لنزلات البرد.

ترطيب الجسد

لترطيب الجسد، اخلط ملعقتي عسل مع ملعقتي ليمون، حيث يتميز العسل بخصائص الترطيب ما يجعله مرطبًا طبيعيًا.

ويتم ذلك من خلال شرب كوب دافئ من الماء كل صباح مخلوطا بملعقة عسل وملعقتين من عصير الليمون.