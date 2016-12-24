دراسة: الأسبرين يمنع تكاثر الأورام الخبيثة في الجسم

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن جرعة منخفضة من عقار الأسبرين الشهير يمكن أن تكون طريقة آمنة وفعالة للوقاية من مرض السرطان، ومنع تكاثر الأورام الخبيثة فى الجسم.

وقال فريق البحث:” إن تأثير الأسبرين على خلايا السرطان، يكون بطريقة غير مباشرة، من خلال عمله في الصفائح الدموية”.

وعن آلية عمل الأسبرين، أوضح الباحثون أن الصفائح الدموية فى الجسم مسؤولة عن زيادة مستويات بروتين معين من شأنه أن يساعد الخلايا السرطانية على الانتشار تسمى (c-MYC).

واكتشف فريق البحث أن جرعات منخفضة من الأسبرين يمكن أن تقلل من قدرة الصفائح الدموية على رفع مستويات بروتين (c-MYC)، وبالتالى الحد من نمو الأورام الخبيئة بصورة غير مباشرة.

ونوه الباحثون إلى أن ما يقرب من ثلث مرضى سرطان القولون و 42% من المرضى الذين يعانون من سرطان البنكرياس لديهم مستويات مرتفعة من بروتين (c-MYC).

وقال الدكتور كريج ويليامز، أحد أعضاء فريق البحث بجامعة ولاية أوهايو: “أعتقد أن التفاعل بين الصفائح الدموية والخلايا السرطانية يحدث في وقت مبكر، لذلك فإن تناول جرعات منخفضة من الأسبرين يمكن أن يكون بمثابة تدبير وقائي آمن وفعال للمرضى المعرضين لخطر الإصابة بالسرطان”.

وأجرى الباحثون الدراسة بجامعة أوريجون للصحة والعلوم بالتعاون مع علماء من جامعة ولاية أوهايو فى أمريكا، ونشروا نتائجها السبت، في دورية “علم وظائف الأعضاء”.

وكانت دراسة سابقة كشفت عن فوائد جديدة للأسبرين؛ إذ أثبتت أن مكوناته تلعب دورًا رئيسيًا في علاج الأمراض العصبية المدمرة، وعلى رأسها مرض الزهايمر والشلل الرعاش.

وأظهرت دراسة أخرى أن الأسبرين علاج جيد لتجلط الدم الوريدي، ويمكن أن يكون بديلا آمنا وأقل تكلفة، بالمقارنة مع أدوية إذابة الجلطات باهظة الثمن.

يستخدم الأسبرين لعلاج أعراض الحمى والآلام الرثوية خلال القرن الماضي وما زال حتى الآن علاجاً متميزاً على بدائله،كما يستخدم لتجنب تكون الجلطات المسببة للنوبات القلبية وهو من أكثر الأدوية إنتاجا ومبيعا في العالم منذ أكثر من قرن.