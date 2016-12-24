هل يمكن للأفكار السلبية أن تسبب السرطان؟

المصدر: دينا كامل - إرم نيوز

السرطان هو واحد من أعنف الأمراض التي عرفها الإنسان، والغريب أن المشاعر السلبية والمتشائمة، قد تسبب السرطان وتؤثر على صحتنا بشكل كبير.

نتعرض في أغلب الأحيان، لبعض الظروف الصعبة دون رغبة منا؛ ما يجعل المشاعر والأفكار سلبية، فعلى سبيل المثال: عند تعرضنا للخسارة أو الرفض ممن نحب، يغتم العقل ويمتلئ بالأفكار السلبية، خاصة عند مَن يعيشون حياة بائسة؛ لأنهم أكثر عرضة للأفكار السلبية، ولكن لا يزال باستطاعتنا السيطرة عليها، بممارسة التمارين التى تساعد العقل الباطن، على التخلص من الأفكار السلبية.

السرطان هو واحد من أكثر الأمراض الفتاكة، وهو أكثر شيوعًا بين البشر.

تتكاثر الخلايا السرطانية في الجسم، بمعدل غير طبيعي، ما يضر الأنسجة والأعضاء ضررًا بالغًا، كما أن أنواع السرطان الأكثر شيوعاً هي: الثدي، الرئة، والدم، وتحدث نتيجة للنظام الغذائي غير الصحي، والتعرض لبعض المواد الكيميائية، والتلوث، والتدخين، وما إلى ذلك.

وأوضحت الدراسات، أن الأفكار السلبية تؤثر على صحتنا عموما، وتسبب السرطان، لذلك حينما نعانى منها، مثل الاكتئاب والعدوانية وما إلى ذلك، نصاب بالتعب والهبات الساخنة وتقلبات الشهية.

وقال الخبراء، إن التفكير السلبي المستمر، يؤثر على مكونات الدماغ بطريقة غير صحية، ويؤدي إلي إفرازات الإنزيمات، التي تساعد الخلايا السرطانية على النمو داخل الجسم. وينصح الأطباء بتجنب الأفكار السلبية، حتى نتجنب الإصابة بالسرطان.