بالصور.. هذه الإشارات تنذرك بالسرطان الشرجي

المصدر: دينا كامل – إرم نيوز

المستقيم هو الجزء الأخير من الأمعاء وينتهي بفتحة الشرج، وهناك علامات تنذر بوجود سرطان في الشرج، لكن معظم الناس لا يرغبون فى مناقشتها مع الآخرين، بسبب الحرج المرتبط بهذه المنطقة.

وينبغي ملاحظة أن سرطان الشرج يختلف عن سرطان القولون والمستقيم، كما يؤثر الأخير على الأمعاء بأكملها، والأول يؤثر فقط على منطقة بداية المستقيم، وعندما يتم تشخيصه قد ينتشر إلى أعضاء أخرى وأحيانا الغدد اللمفاوية، وبالتالي فمن المهم جدا التعرف على علامات التحذير من سرطان الشرج.

نزيف المستقيم

هو الشيء الذي لا ينبغي تجاهله ويتطلب مراجعة الأطباء فورا.

الحكة الشرجية

الحكة في منطقة المستقيم قد تكون أحد أعراض سرطان الشرج.

التورم

قد تشعر بكتلة في فتحة الشرج، لذا لابد من إبلاغ الطبيب فورا، لأنها أحد علامات المرض.

الألم

الألم الحاد والشعور بالامتلاء في فتحة الشرج، قد يكون أيضا أحد أبرز أعراض سرطان الشرج.

تغيرات في حركة الأمعاء

واحدة من أبرز التغييرات في حركة الأمعاء هي تضييق البراز.

التفريغ غير الطبيعي

بما يعني التصريف غير الطبيعي من فتحة الشرج.

تورم الغدد اللمفاوية

تورم الغدد اللمفاوية في منطقة الشرج أو الفخذ.