ماذا يخبرك طولك عن صحتك؟

المصدر: دينا كامل - إرم نيوز

كيف يحدد طول أو قصر القامة، عددا من الحالات الصحية التي قد تواجهك في حياتك؟، حيث يفضل معظمنا أن يكون طويل القامة، ومع ذلك، هناك عوامل كثيرة مثل الوراثة ونمط الحياة تقرر طولك.

وتقول بعض الدراسات، إن طول قامتك، يحدد بعض المشاكل الصحية التي يمكن أن تواجهها:

مشاكل القلب

تزعم إحدى الدراسات الحديثة، أن النساء ذوات القامة الطويلة، يعانين من مشاكل في القلب بنسبة 25٪ أقل من القصيرات، فطول القامة يعتبر أحد العوامل التي تلعب دورًا في ذلك، أي كلما زاد طول القامة، كان ذلك أفضل لصحة القلب والأوعية الدموية.

السرطان

النساء القصيرات أقل عرضة للإصابة بالسرطان، حيث إن بعض أنواعه مثل سرطان القولون والثدي والكلى، تصيب طويلي القامة بنسبة أكبر.

جلطات الدم

إحدى ميزات قصر الطول، أنه يقلل احتمالات الإصابة بجلطات الدم، وبالتالي يقلل فرص الإصابة بالسكتة الدماغية، وتعاني النساء طويلات القامة من تجلطات في الدم، أكثر من أقرانهن القصيرات.

الحمل

تحظى النساء طويلات القامة بفترة حمل سلسة، حيث تقل فرص إصابتهن بمرض السكري، ووفقًا للدراسات، قد تتعرض القصيرات إلى التوتر الزائد أثناء الحمل.

الخرف

تعاني النساء القصيرات من الخرف، بنسبة أكبر من النساء طويلات القامة.