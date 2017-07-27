فتاة سعودية تبتكر عربة “ميك أب” متنقلة لتزيين النساء (صورة)

ابتكرت فتاة سعودية مشروعًا جديدًا لتلبية احتياجاتها من العمل، إذ دشنت عربة متنقلة مجهزة لتقديم خدمات “الميك أب أرتيست” لتزيين النساء في المناسبات والأفراح بالمنازل، وتوفير منتجات التجميل والعناية بالبشرة، وذلك على طريقة عربات الـ”ترك فود” لتقديم الأطعمة.

ويسهم مشروع الفتاة وعد في الحفاظ على وقت النساء، وخصوصياتهن حيث يتم تقديم الخدمة بالمنزل بطريقة ميسرة ودون الاضطرار إلى الخروج للذهاب إلى صالونات التجميل، كما أنه يساعد في فتح آفاق جديدة لعمل المرأة وتوفير فرص جديدة لها.

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