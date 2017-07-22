بعد ترامب.. مايوهات نسائية بوجهي بوتين و كيم جونغ اون

بعد الإقبال الكبير على لباس السباحة النسائي بوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قررت الشركة المنتجة تسويق مايوهات مشابهة عليها وجوه زعماء العالم وبعض المشاهير.

حيث تعرض الشركة الأمريكية “بيلوفد” مايوهات نسائية جديدة للبيع، بلون البشرة وعليها صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يحظى بشعبية بين النساء، وحتى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون، كلها مقابل 40 جنيهًا إسترلينيًا للقطعة الواحدة.

كما طورت لباس السباحة بصورة ترامب وجعلته من قطعتين بصورتين صغيرتين للرئيس الأمريكي على مستوى الصدر.

ملابس السباحة هذه تعتبر لاقت رواجًا على الإنترنت في أمريكا و الدول الأوروبية، لذا نوعت الشركة في أشكالها، وطبعت عليها صور نجوم من السياسة و الفن ؛لإرضاء جميع الأذواق، مثل هيلاري كلينتون وكاني ويست.