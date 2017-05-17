عرض أزياء الأقزام العالمي يقام في دبي قريبًا

يقام عرض أزياء الأقزام العالمي يوم السبت 20 مايو/أيار في فندق شانغريلا بشارع الشيخ زايد في دبي.

ووفقًا لمنظمي الحدث، فإن العرض الذي تم تنظيمه من قبل في نيويورك وباريس وطوكيو، سيضم 15 عارضة أزياء قصيرة القامة، يبلغ طول كل منهن أقل من 4 أقدام.

ولم يكن معلومًا مكان انعقاد الحدث حتى يوم الثلاثاء الماضي، عندما أوضح بيان صادر عن مقر العرض في نيويورك، أنه سيعقد في فندق شانغريلا، وصدر تأكيد بذلك من الفندق أيضًا.

وعلى الرغم من انعقاد الحدثين في الوقت نفسه، إلا أن عرض أزياء الأقزام العالمي ليس جزءًا من أسبوع الموضة العربية، وفقًا لما ذكره منظمو الحدثين.