اللبنانية ريم عكرة تصمم فستان زفاف بـ1.6 مليون دولار (صور وفيديو)

المصدر: أحمد نصار– إرم نيوز

كشفت المصممة اللبنانية، ريم عكرة، عن أحدث تصميماتها لفستان زفاف باهظ الثمن يبلغ سعره 1.6 مليون دولار ضمن مجموعة تصميماتها الجديدة لفساتين الزفاف لربيع العام 2018.

وكانت عكرة تعاونت مع شركة “تيفاني” لصناعة المجوهرات لتصميم فستان زفاف مطرز بالكامل ومرصع بـ 165 قيراطًا من الألماس و61.91 قيراط من الأحجار الكريمة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقد تم تصميم حلي الألماس، التي زينت الفستان، بأشكال متعددة مثل شكل الفراشة واليعسوب.

ووفقًا لموقع “News.com.au”، يبلغ سعر الفستان حوالي 1.6 مليون دولار.

واستوحت المصممة الشهيرة تصميمها الجديد من متجر شركة “تيفاني” للمجوهرات في الجادة الخامسة بحي مانهاتن بمدينة نيويورك، إذ تم إقامة عرض الأزياء هناك، وقد وصفت مجموعة فساتين الزفاف الجديدة على أنها احتفال بـ “بريق المرأة”.

وتحظى ريم عكرة بشهرة واسعة في عالم الأزياء؛ ما دفع العديد من النجمات والمشاهير لارتداء تصميماتها بداية من كيت هدسون حتى ميلانيا ترامب.

ومن بين أشهر العرائس اللاتي ارتدين تصميمات عكرة، المغنية الشهيرة ليان رايمز والممثلة جينا ديوان تاتوم.