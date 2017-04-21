حيل توفّر عليكِ غسل شعرك يوميًا!

المصدر: دلال قصري- إرم نيوز

يدفع غسل الشعر المتكرّر بالغدد الدهنية لإفراز المزيد من الدهون، وبذلك تغرقين في حلقة مفرغة، بحسب ما وضحته مديرة مركز بوسطن للشعر “لين غولدبيرغ”.

لكن، هنالك العديد من الحيل التي يمكنك القيام بها، ليظهر شعرك بمظهر جميل دون الحاجة لغسله يوميًا، وهذه الحيل حسب ما نشرت مجلة “بيزنس انسايدر” تتمثل فيما يلي:

انتبهي لطعامك

لضمان الحفاظ على شعرك نظيفًا لأطول فترة ممكنة، أزيلي الأطباق الدهنية والمقلية من نظامك الغذائي، والأمر ذاته ينطبق على السكّر والخبز الأبيض والأطعمة المعلبة.

حاولي استبدال هذه المنتجات بالخضار والفواكه ومنتجات الألبان، واللحوم الخالية من الدسم، والمكسرات، حيث أنّ هذا النوع من الأطعمة يحدّ من نشاط الغدد الدهنية في فروة الرأس.

استخدمي الشامبو الجافّ

لإخفاء لمعان الشعر الدهني، استخدمي ما يعرف بالشامبو الجاف، وضعيه على شعرك كما تضعين مثبّت الشعر، على بعد بضعة سنتيمترات.

قد يكون هذا الشامبو في شكل بودرة الأطفال…قسّمي شعرك إلى أجزاء صغيرة، ثمّ رُشّي البودرة ابتداءً من فروة الرأس، واتركيها لمدّة عشر دقائق و مشطي بعدها شعرك.

ستخلق هذه البوردة طبقة فوق الغدد الدهنية، وتجعل شعرك يبدو نظيفًا لبعض الوقت.

اكسسوارات الشعر

إذا كان لديك غرّة، فإنّ وشاحًا أو غيره من الاكسسوارات ستساعدك في جعل شعرك يظهر بمظهر نظيف. كلّ ما عليك فعله، هو أن تغسلي الغرّة، ومن ثمّ استخدمي الوشاح أو عصابة الرأس أو دبابيس أو أيّ نوع من اكسسوارات الشعر في خلق تسريحات متعددة.

حاولي التركيز على الغرّة. وإذا بدت مقدّمة الشعر نظيفة فذلك يعتبر تمويهًا ممتازًا يغطي على الشعر الدهني.

انتبهي لحرارة الماء

عند غسل شعرك، احرصي على استخدام مياه دافئة أو شبه باردة. المياه الساخنة جدًا تزيد من نسبة إفراز الدهون في فروة الرأس ما يؤدي إلى جعله دهنيًا خلال فترة قصيرة.

واحرصي أيضًا عى ترك شعرك يجفّ طبيعيًا.

جدّلي شعرك

تقوم الجدائل (الضفائر) بعمل ممتاز في إخفاء جذور الشعر الدهنية، وكلّما كانت الضفيرة أكبر كان ذلك أفضل. ننصحك أيضًا بصنع انتفاخ بسيط في مقدّمة الشعر لإخفاء الجزء الأكثر وضوحًا من الشعر غير المغسول. كما يمكنك الابقاء على بعض الخصلات على الجانبين لإعطاء مظهر أكثر حيوية.

مشطّي شعرك قبل النوم

احرصي دائمًا على تمشيط شعرك قبل النوم، وعندما تضعين رأسك على الوسادة، ارفعي شعرك للأعلى بحيث ينسدل على الجزء العلوي من الوسادة، بمعنى آخر لا تنامي على شعرك. وإن كان طوله يسمح، يمكنك تجديله، لتقليل إفراز الغدد الدهنية.

غيّري فرقة الشعر

غيّري فرقة شعرك من جهة إلى أخرى، أو استبدلي فرقة الشعر المستقيمة بأخرى مائلة. الهدف من القيام بذلك بسيط: يعتاد الشعر على طريقة تمشيط معيّنة ما يجعله يبدو ذابلًا ودون حيوية. كما أنّ الشعر معرّض للاتساخ بنسبة أكبر حول فرقة الشعر، لذا فإن تغييرها سيمنحك شكلاً جديدًا وشعرًا حيويًا ومظهرًا نظيفًا!

تجنّبي التسريحات المسطّحة

تجنّبي تسريحات الشعر المسطّحة، لأنها ستجعل شعرك يبدو فوضويًا ودهنيًا بنسبة أكبر. واحرصي دائمًا على صنع انتفاخ بسيط في مقدّمة الشعر للحصول على حجم إضافي وبعدها يمكنك ربط شعرك في شكل كعكة أو ذيل الفرس.

اغسلي فراشي الشعر

لا تنسي تنظيف فراشي الشعر الخاصة بك بشكل منتظم (مرّة كلّ أسبوع على الأقلّ)، وذلك لمنع تجمّع بقايا قشرة الشعر أو الشعر الدهني ومن ثم الاختلاط بشعرك النظيف.

ويمكنك غسل فراشي الشعر باستخدام سائل معقّم أو ببساطة باستخدام الشامبو.

الطريقة الصحيحة لغسل الشعر

احرصي على معرفة الطريقة الصحيحة لغسل شعرك لتجنّب الكثير من المشكلات المتعلقة بفروة الرأس.

جففّي شعرك باستخدام قطعة قماش قطنية بدلاً من المنشفة، وذلك للحفاظ على شعر أملس غير مجعّد. ولا تستخدمي بلسم الشعر على الجذور بل طبقيه على أطراف الشعر فقط.

وعند غسل شعرك لا تفركي فروة الرأس بقوة، بل دلّكيها بلطف باستخدام أطراف أصابعك.