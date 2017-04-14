مجلة “فوغ” الأمريكية تفصل السعودية دينا الجهني من رئاستها بسبب صورة الغلاف

المصدر: دبي – إرم نيوز

أقدمت مجلة “فوغ” بنسختها العربية “فوغ أرابيا”، على فصل السعودية دينا الجهني من رئاسة المجلة، المعنية بأخبار الموضة العالمية، بعد صدور عددين فقط من المجلة في مقرها بدبي.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” عن قرار الفصل، متسائلة عن السبب، وفيما إذا كان ظهور عارضة الأزياء الأمريكية المسلمة، جيجي حديد، بحجاب على غلاف العدد الأول من المجلة، هو السبب.

وزعمت دينا (42 عاما) أنها فصلت من وظيفتها كرئيسة تحرير مجلة “فوغ أرابيا” بعد صدور عددين فقط بسبب ظهور جيجي حديد بحجاب.

وبحسب الصحيفة، فإن ظهور جيجي بغطاء للرأس على الطبعة الأولى من المجلة التي طبعت في شهر مارس/آذار، فجر غضبا كبيرا من قبل معلقين، حيث هاجموها واتهموها بالاستلاب الثقافي.

فيما أعلنت دينا، اليوم الجمعة: ” لم أغادر منصبي، إنما فصلت، وهذا يعتبر خرقاً صريحاً للعقد وسيسمعون الكثير من المحامي”.