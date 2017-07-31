تحرش جماعي بفتاة في مدينة طنجة المغربية (فيديو)

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المغربية، اليوم الإثنين، فيديو صادمًا من كورنيش مدينة طنجة الساحلية شمال المغرب، لمجموعة من الشبان والمراهقين وهم يطاردون إحدى الفتيات.

ولا يُعرف السبب الحقيقي الذي دفع هذه المجموعة الكبيرة من الأشخاص إلى التحرش بالفتاة بهذا الشكل، وعزا بعضهم الأمر إلى ملابسها، وآخرون إلى شكل جسمها المثير.

ولكن أغلب من شاهد الفيديو الذي صوّر ليلة أمس الأحد، تساءل عن الغياب التام لرجال الأمن في مكان سياحي بامتياز، يعج عادة في هذا الوقت بالزوار من داخل المغرب وخارجه، في مدينة طنجة المعروفة بجمالها.

وتحوّل التحرش الجماعي إلى ظاهرة تغزو الشوارع المغربية في السنوات الأخيرة، بدعوى الاحتجاج على الملابس المثيرة، والسبب الرئيسي انتشار الفكر المتطرف، ومنها من وصل إلى ردهات المحاكم كقضية فتاتي مدينة انزكان التي شغلت الرأي العام المغربي سنة 2015، واللتين تعرضتا للتحرش والاعتقال بدعوى ارتدائهما للتنورة في نهار رمضان.