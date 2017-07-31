بريطانيا: مقتل رجل بسبب سيجارة على مقربة من مركز شرطة

لقي مواطن بريطاني (65 عامًا) مصرعه على مقربة من مركز شرطة في بريطانيا على يد شاب غضب لأنه لم يعطه سيجارة.

وكان لين سوندرز يسير مع صديقه عائدًا إلى منزله في بلدة ميريسايد شمال غرب بريطانيا عندما أوقفهما شابان وطلبا منه سيجارة.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن لين أخبر الشابين بأنه لا يدخن، مما أغضب أحدهما ودفعه إلى توجيه لكمة إلى وجه سوندرز أودت بحياته.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة قوله إن سوندرز سقط على الأرض، وتم نقله للمستشفى بعد إصابته في رأسه الأسبوع الماضي، إلا أنه توفي أمس الأحد.

وأشارت إلى أن الشرطة فتحت تحقيقًا في الحادث، وناشدت أي شخص كان في الجوار وقت وقوع الحادث للابلاغ عن رؤية شابين يشتبه بارتكابهما الجريمة.

وقال مفتش الشرطة كاث هاجرتي: “كان هجومًا غير مبرر على الاطلاق شنه شابان ضد رجل أكبر منهما سنًا بكثير، فقد قام أحد المهاجمين بلكم الرجل في وجهه فقط لأنه أخبرهما بأنه لا يدخن عندما طلبا منه سيجارة.”