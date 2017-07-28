بعد وقوفه بالقرب من دورة مياه للسيدات.. القبض على وافد تنكر بزي نسائي ببريدة السعودية

أوردت صحف محلية سعودية أن الجهات المختصة ألقت القبض على وافد تنكر بزي نسائي ووقف بالقرب من دورة مياه مخصصة للنساء.

ووفق موقع “سبق” الإخباري، “تمكنت الجهات الأمنية بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بريدة من القبض على وافد متنكر بزي نسائي وأحيل لجهات الاختصاص بعد التنسيق مع الجهات الأمنية وذلك بعد بلاغ وصل للهيئة من أحد المواطنين”.

وأكد الشيخ نواف الرعوجي المتحدث باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فرع منطقة القصيم، أنه “أثناء عمل دورية الهيئة في حديقة البصر تلقت بلاغاً من أحد المواطنين عن رجل متنكر بالزي النسائي ويقف عند دورة المياه المخصصة للنساء”.

وأوضح أنه تم القبض على الوافد المتنكر منوها أنه آسيوي الجنسية.