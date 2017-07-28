أمريكي يقتل زوجته لسبب غريب على متن رحلة في البحر (صورة)

أقدم رجل أمريكي على قتل زوجته خلال قضائهما رحلة بحرية بسفينة ركاب في ولاية آلاسكا الأمريكية، مبررًا ذلك بسخريتها الدائمة منه وضحكها المتواصل عليه.

وقالت الشرطة الأمريكية، التي اتهمت الرجل بقتل زوجته، إنها قبضت على المتهم الذي يبلغ 39 عامًا ويدعى “كينيث مانزاناريس” وهو من كاليفورنيا، بعد أن اكتشفت آثار دم على يديه.

ودخل العاملون في شركة السفينة “إمرالد برينسيس”، إلى الحجرة التي يقيم فيها كينيث وزوجته ليجدوا هذه الأخيرة ميتة ومضرجة بالدماء مع جرح كبير في الرأس.

وقبل وصول عناصر الأمن، أفاد شهود أسرعوا إلى غرفة الزوجين بوجود دم على يدي “مانازانريس” وملابسه، وسأل أحد الشهود عمّا حصل فردّ “مانزاناريس” عندها: “كانت تسخر مني باستمرار”، على ما جاء في وثائق القضية.

وأشار مايكل واتسون، العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إلى أن “الضحية كيرستي وعمرها 39 سنة ضُربت على رأسها بقوة، الثلاثاء الماضي، وأن عددًا من المسافرين شاهدوها وهي غارقة في دمائها في الكابينة الخاصة بها وزوجها”.

وأفادت صحيفة “مترو” البريطانية نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية، أن “مانزاناريس” ظهر في المحكمة في آلاسكا، وهو يبكي قائلًا: “لقد انتهت حياتي”، في إشارة إلى عواقب جريمة القتل التي ارتكبها.

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