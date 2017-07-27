مصري يفتح النار على جميع أفراد أسرته في جريمة مروّعة هزت صعيد مصر

فتح رجل مصري النار على كافة أفراد أسرته، ليطرحهم أرضاً بين قتيل وجريح، مستخدماً سلاحه الناري في التخلص منهم، بسبب وجود خلافات بينه وبين أفراد عائلته.

وتحوّل منزل الفلاح المتهم في قرية “فاو” بمركز دشنا بمحافظة قنا، إلى بركة من الدماء بعد أن فتح النار ليقتل زوجته ونجله وزوجة نجله ويصيب اثنين آخرين من أفراد الأسرة، ثم يتخلص من حياته بإطلاق الرصاص على نفسه ليرقد بجوار المجني عليهم في جريمة بشعة أثارت غضب أهالي القرية.

وفرضت الأجهزة الأمنية في المحافظة، طوقًا أمنياً حول منزل المتهم، حيث تم نقل جثث الضحايا إلى المستشفى، وكذلك المصابين لتلقي العلاج، وبدأت التحقيقات في الواقعة.

وانتقل رجال البحث الجنائي والنيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، حيث تبين من خلال المعاينة وجمع المعلومات والتحريات أن خلافات نشبت بين الزوج وزوجته ونجله وزوجة نجله، حتى تطور الأمر إلى قيام الزوج باستخدام سلاحه الناري للتخلص من أفراد أسرته.

وتولّت النيابة العامة التحقيق في القضية، بعد أن أحالت جثث المُتوفين الأربعة إلى الطب الشرعي قبل التصريح بدفنهم، كما قررت النيابة الاستماع لأقوال فرديْ الأسرة المصابين عقب تماثلهما للشفاء كونهما في حالة صحية حرجة.

وتعد هذه الجريمة هي الثانية كأغرب الحوادث في محافظات الصعيد خلال شهر يوليو، حيث قام فلاح آخر في 14 يوليو الجاري بقتل نجله رمياً بالرصاص في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وتداول نشطاء مواقع التواصل فيديو الجريمة بعد الحصول عليه من قبل كاميرا مراقبة مملوكة لأحد المحال المجاورة.