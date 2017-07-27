مصريون يتناوبون على ضرب واغتصاب سيدتين بعد خطفهما من تاكسي

قررت النيابة العامة في مصر، حبس 6 متهمين بعد قيامهم بالاعتداء على سيدتين واختطافهما إلى منطقة نائية، ثم تناوبوا على اغتصابهما، ما سبب لهما جراحًا ونزيفًا ومضاعفات صحية.

وبالقرب من منطقة فيصل في الجيزة، كانت بداية الواقعة بنزول السيدتين “س.ع” 27 عامًا ربة منزل، وصديقتها “أ.م” 36 عاماً ربة منزل، لتناول وجبة العشاء سوياً في أحد المطاعم، وأثناء عودتهما في ساعة متأخرة من الليل، قام 3 شبان باعتراض طريقهما أثناء ركوبهما سيارة “تاكسي”، وهددوا السائق بطعنه حال عدم الالتزام بالذهاب إلى المكان المحدد.

وقام المتهمون باختطاف السيدتين إلى منطقة زراعية ناحية الجيزة، حيث كان في انتظار المتهمين 4 آخرون من أصدقائهم، ليتم الاعتداء جسدياً على السيدتين، ثم ضربهما والتناوب على اغتصابهما عنوة من قبل المتهمين السبعة واحداً بعد الآخر ليفروا هاربين بعد الواقعة.

وبدأت الواقعة ببلاغ رسمي من قِبل السيدتين لقسم شرطة الهرم في الجيزة بتفاصيل ما حدث، حيث نجح رجال الأمن والبحث الجنائي في تحديد هوية المتهمين السبعة، وتم القبض على 6 منهم، ولا يزال البحث جارياً عن المتهم السابع.

وحقق رجال النيابة العامة مع المتهمين، حيث اعترفوا جميعاً بارتكاب الجريمة، مشيرين إلى أن غرضهم الأساس لاعتراض طريق المارة في ساعات متأخرة من الليل هو السرقة، إلا أن وجود السيدتين معاً جعلهم يفكرون بممارسة الجنس معهما عنوة، حيث أصدرت النيابة قرارًا بحبسهم على ذمة القضية.