مصر.. ضبط 204 عملات أثرية مهربة من دبي (صور)

أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم الخميس، عن ضبط 204 عملات أثرية مهربة من دبي، تعود لعصور مختلفة من التاريخ المصري.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “إرم نيوز” نسخة منه، أن الوحدة الأثرية بجمرك “ميناء سفاجا” والتابعة لوزارة الآثار ضبطت 204 عملة أثرية مصرية تعود لعصور مختلفة وصادرتها طبقا لقانون حماية الآثار.

وأشار أحمد الراوي رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، إلى أنه “من بين العملات التي تم ضبظها 17 عملة معدنية تعود للعصر اليوناني الروماني، وعملة واحدة معدنية تعود للعصر الأموي، واثنتنان من العصر العثماني، بالإضافة إلى 10 عملات تعود لعصر أسرة محمد علي باشا”.

وأضاف محمد عتمان مدير عام المنافذ البحرية أن الوحدة الأثرية نجحت كذلك في ضبط كتاب “أطلس خرائط” قديم إصدار عام 1922 وتم مصادرته لصالح الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية طبقًا لقانون حماية المخطوطات.

كما تم ضبط عدد من العملات القديمة تخص بعض الدول الأجنبية وتم مصادرتها طبقا للقانون المصري والذي ينص على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية.