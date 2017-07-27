كيف تخلص مصري مسن من حياته بعد فشل انتحاره بالأدوية؟

صرحت النيابة العامة في مصر، ظهر الخميس، بدفن جثة رجل مسن بعد أن أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الرابع، حيث الشقة السكنية المقيم فيها ليسقط على الأرض غارقًا في الدماء.

وكانت النيابة العامة بدأت التحقيق في وفاة المسن، البالغ 70 عاما، بعد بلاغ لقسم شرطة العمرانية بالقاهرة يفيد بمصرعه، حيث تبين أن هناك أحد الأشخاص الذي يقيم معه في نفس الشقة منذ فترة، الأمر الذي دفع الشرطة للتحقيق في شبهة جنائية.

وأثبتت التحريات وجمع المعلومات أن الرجل السبعيني حاول الانتحار منذ فترة بتناول كميات كبيرة من العقاقير للتخلص من حياته بسبب مروره بأزمة نفسية، إلا أن أولاده المقيمين في شقق سكنية بعيدة عن محل إقامة والدهم قرروا الاستعانة بأحد الأشخاص لملازمته وتوفير متطلباته مقابل أجر شهري.

وجاء في التحقيقات، أن الرجل المسن طلب من مرافقه الذهاب إلى السوق لشراء بعض المستلزمات المنزلية من خضروات وفاكهة، ليقوم بإلقاء نفسه من الطابق الرابع أثناء غياب المرافق، الذي عاد من السوق ليجد الرجل جثة هامدة في الشارع.

وجاء قرار النيابة العامة بعد عرض جثة السبعيني على الطب الشرعي لإعداد تقرير طبي بشأن الوفاة، فيما تم إطلاق سراح مرافقه بعد الاستماع لأقواله وشهادة الشهود.