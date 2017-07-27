اليونان تعتقل روسيًا للاشتباه في إدارته شبكة تداول “بيتكوين” لغسيل الأموال

ألقت السلطات اليونانية القبض على الروسي أليكساندر فينيك، بتهمة التورط في إدارة شبكة لغسيل الأموال عبر تداول عملات “بيتكوين” بقيمة 4 مليارات دولار.

وكانت السلطات الأمريكية تتعقب فينيك البالغ من العمر 38 عاما، خلال الفترة الماضية، ونسقت مع السلطات اليونانية حتى تم القبض عليه، وفقًا لموقع “آرث تيكنيكا” التقني.

وقالت السلطات الأمريكية إنه “يتم حاليًا التحقيق مع المتهم، وسننشر نتائج التحقيقات فور إعلانها”.

وسطع نجم عملات “البيتكوين” خلال الفترة الماضية، فقد تخطى سعر العملة الواحدة حاجز الألفي دولار، وذلك نتيجة الإقبال الشديد عليها في المنطقة الآسيوية.

ويأتي هذا الإقبال الكبير بسبب ما توفره تلك العملة من سرية معلومات المتعاملين بها، كما أنها أصبحت عملة متعارفا عليها للتعامل بها على الإنترنت إضافة إلى أنها العملة الرسمية للتعامل في العالم المظلم Dark Web من الإنترنت.