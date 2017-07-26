لص يسرق بنكًا ويهرب من الشرطة بطريقة غريبة

بثت شبكة “أن بي سي ميامي” التلفزيونية، اليوم، لقطة فيديو بكاميرا هاتف، تُظهر شخصًا عاريًا تمامًا يركض في أحد شوارع “لاس اولاس” بولاية فلوريدا ، ويلقي خلفه أوراقًا نقدية من فئة خمسين ومئة دولار .

وقالت الشبكة: إن الشخص سرق بنكًا وهرب نازعًا ملابسه. ويتضمن الفيديو صوت سائق السيارة الذي التقط الصورة وهو يصرخ : إنه عارٍ تمامًا، ماذا يفعل هذا المعتوه.”

وأضاف السائق: “هذا اللص كان يرمي خلفه في الشارع أوراق عملة من فئة الخمسين والمائة دولار، ربما ليربك الشرطة وهي تتعقبه”.

وقالت الشبكة: إن الرجل قام بسرقة بنك صغير في الشارع رقم 3 بمدينة “فورت لودرديل”، وأثناء السرقة انفلت صندوق به دهان أحمر ولوّث كل ملابسه، ما دعاه إلى خلعها بالكامل ثم الهرب بما سرقه. وأضافت أن الشرطة عندما ألقت القبض عليه لفّته بقماش أصفر يستره في الطريق إلى المركز الأمني