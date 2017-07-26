قتلى في ظروف غامضة.. موجة اغتيالات في العراق (فيديوغرافيك)

تزايدت أعمال القتل والاغتيال التي تعرضت لها شخصيات سياسية وأمنية وفنية وأكاديمية عراقية، وبعض تلك العمليات تمّ في ظروف غامضة فيما كانت تفاصيل أخرى مروعة.

“إرم نيوز” يرصد في هذا “الفيديو غرافيك” بعض تلك الحوادث لعدد من الشخصيات والمشاهير العراقية.

ريهام عابد

عُرفت الناشطة والصحفية ريهام عابد بجرأتها وكشفها ملفات الفساد وانتقاد السلطات العراقية.

وقد وجدت، في آذار/ مارس الماضي، مقتولة داخل شقتها بمنطقة الأعظمية وسط بغداد، في ظروف غامضة إذ تضاربت الروايات بين موتها حرقًا أو خنقًا.

كرار النوشي

خُطف الفنان كرار النوشي في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد، مطلع الشهر الجاري، وعُثر على جثته بعد يومين، إذ أثار مقتله غضبًا شعبيًا عارمًا.

بشير الحمداني

شغل العقيد بشر الحمداني منصب مدير أمن نادي القوة الجوية الرياضي، وقُتل مع أفراد أسرته داخل منزلهم في العاصمة بغداد في ظروف غامضة، إذ ما زالت السلطات العراقية تحقق في مقتله.

شذى السامرائي

اغتال مسلحون مجهولون الطبيبة شذى السامرائي طعنًا بالسكين في منزلها وسط بغداد بعد اقتحامه.

سليم عبد حمزة

قُتل الدكتور سليم عبد حمزة طعنًا بالسكين داخل عيادته وسط بغداد وجرى تشييعه في العاصمة العراقية وسط استياء شعبي واسع.

وتعتبر هذه الشخصيات عينة بسيطة من سلسلة اغتيالات تعرض لها عشرات الجامعيين والأكاديميين في العراق، بعضهم تم الإعلان عن ظروف مقتلهم فيما الآخرون ظلت قصتهم طي الكتمان.