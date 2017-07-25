العراق يقول إنه قبض على “عصابات” متورطة بخطف وقتل الأطباء

قالت وزارة الداخلية العراقية إنها قبضت على قاتل طبيبة، وثماني عصابات متورطة بعمليات خطف الأطباء في بغداد، وسط موجة حوادث يشهدها هذا القطاع في البلاد.

وجاء هذا الإعلان وسط موجة غضب دفعت الأطباء في عموم محافظات العراق إلى الإضراب لمدة ساعة واحدة، اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على مقتل العديد من زملائهم خلال الأيام الماضية ضمن موجة اغتيالات شهدتها العاصمة بغداد.

وقال مستشار وزير الداخلية وهاب الطائي: إنه “”تم إلقاء القبض على متهم يدعى ذو الفقار اعترف بحادث قتل الدكتورة ندى حاتم صاحبة مختبر في منطقة بغداد الجديدة، وعصابة خطفت الدكتور سعد عبد الحر حسين في منطقة بغداد الجديدة”، مشيرًا إلى أن “عدد أفراد العصابة بلغ 4 أشخاص يترأسهم شخص يدعى وسام غماس عبود”.

وأكد الطائي في تصريح أوردته قناة السومرية أنه “تم القبض على عصابة سطو مسلح بالجرم المشهود، قامت بسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مادية من دار الدكتورة سعاد جدوع فاضل في منطقة زيونة”

وأضاف: “تم القبض على العصابة التي قامت بخطف الدكتور فاضل العامري في منطقة الشعب والمتكونة من عدة أفراد، حيث أحيلوا إلى المحكمة المركزية”، موضحًا أنه “تم اعتقال عصابة قامت بالسطو المسلح على دار الدكتور مؤيد جاسم دهام ، معاون مدير مستشفى الكاظمية والمتكونة من (١٢) متهمًا”.

وبيّن الطائي أن “القوات الأمنية ألقت القبض على عصابة قامت بالسطو المسلح على دار الدكتور علي كاظم محيميد الجوراني في منطقة الغزالية، وعصابة مكونة من سبعة متهمين قاموا بخطف المدعو أمير نجل الدكتور هاشم جبار خلف الذي يشغل منصب مدير عام في وزارة الصحة”.

وأشار الطائي إلى أنه “تم اعتقال عصابة مكونة من تسعة أشخاص قاموا بالسطو على منزل الدكتور طالب هاشم محسن دهل الخفاجي في منطقة الغزالية وسرقة مبلغ 40 ألف دولار”.