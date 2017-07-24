بالفيديو.. لصان يغافلان مسنًا ويسرقان أمواله في مطعم سعودي

أظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عملية سرقة تمكن فيها لصان من مغافلة مسن والاستیلاء على أمواله من جیبه، أثناء طلبه الطعام في أحد المطاعم، بمنطقة جازان السعودية، في حين تمكنت الشرطة لاحقًا من الإطاحة بأحدھما.

وبحسب كاميرا المراقبة الموجودة داخل المطعم، فإن اللصين رصدا المسن ومن ثم اقترب منه أحدھما واحتك به، بينما تولى الآخر مھمة السرقة، وعندما استولى على ما يريد، أسرع متجھًا إلى خارج المطعم مباشرة.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على أحد اللصين من جنسیة يمنیة، حیث اعترف بالقیام بالسرقة، التي ظھرت في مقطع الفیديو، بمعاونة زمیله.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة جازان، النقیب نايف حكمي، أنه تم تحديد موقع زمیله المساعد له في الجريمة في إحدى مناطق المملكة، حیث يجري القبض علیه وإحضاره إلى المنطقة، مؤكدًا أن الاثنیْن من أصحاب السوابق الإجرامیة، مبینًا أنه جرى التحفظ على المقبوض علیه لإحالته مع زمیله للنیابة العامة والمحكمة الشرعیة لینالا جزاءھما الرادع، نظیر جرائمھما المتعددة.