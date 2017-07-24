سعودي يتصل بقريبه من دولة خليجية هرب إليها ليبلغه بمعلومة صادمة

اكتشفت الجهات الأمنية بحائل السعودية جريمة قتل ثلاثيني داخل منزله بحي السمراء بطلق ناري قبل 3 أيام.

وتمكن الأمن من الوصول للجريمة، بعد بلاغ تلقاه، من ذوي القاتل، بعد أن اعترف القاتل من خلال مكالمة هاتفية مع قريبه بارتكابه الجريمة والهروب إلى دولة خليجية.

وكان القاتل قد تواصل مع أحد أقاربه بعد سفره إلى إحدى الدول الخليجية وأبلغهم بارتكابه جريمة القتل، فسارع ذووه إلى إبلاغ الجهات الأمنية عن الواقعة. وفق موقع “أخبار 24”.

وعثرت الجهات الأمنية بالفعل على جثمان القتيل ،وعليه آثار 3 أعيرة نارية وطعنات باستخدام آلة حادة، موضحةً أنها بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة الدولة الخليجية لضبط القاتل وتسليمه للمملكة.