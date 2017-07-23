عربية تقتل زوجها الخمسيني بعد 10 أيام من الزواج بعدما اكتشفت حقيقته

بعد 10 أيام من الزواج، أقدمت مصرية في العقد الثالث من العمر على قتل زوجها الخمسيني، بعدما تزوجته طمعًا في أمواله، حيث أكّد لها امتلاكه للكثير من الأموال والعقارات حتى أقنعها بالزواج منه رغم أن فارق السن بينهما يتجاوز 25 عامًا.

وبدأت الجريمة ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة “القناطر الخيرية” يفيد بالعثور على جثة رجل يبلغ من العمر 52 عامًا داخل شقة الزوجية، حيث استأجرها مؤخرًا ليتزوج من فتاة عشرينية.

وبالفحص والتحريات وجمع المعلومات، تبين أن زوجته الجديدة هي من قامت بتنفيذ الجريمة، حيث تم القبض عليها لسماع أقوالها بعد أن جاءت التحريات الأولية مؤكدة لذلك.

واعترفت الزوجة البالغة من العمر 27 عامًا بارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أن زوجها القتيل خدعها بامتلاكه الكثير من الأموال، إلا أنه استأجر لها شقة للزواج منها بعيدًا عن أعين الناس، مؤكدة أن زواجهما كان عرفيًا وموثقًا بشهود.

وذكرت الفتاة أنها تزوجت من المجني عليه، وحينما عاشرته جنسيًا لمدة 10 أيام فقط، تبين لها أنه لا يملك شيئًا، وأنه قام بخداعها لإغرائها بالزواج منه كونه يكبرها بأكثر من 25 عامًا.

وأوضحت الزوجة أنها قامت بالاستعانة بخمسة عاطلين لتنفيذ جريمتها بعد الاتفاق على وضع “منوم” في الشاي لزوجها، ومن ثم دخولهم للشقة للتمكن من قتله دون ضجيج أو مقاومة منه لتترك المنزل وتفر هاربة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة القضية فيما أحالت الجثة للطب الشرعي لإعداد تقرير بشأنها قبل التصريح بالدفن.