“قاتل والدته” في الكويت سدد إليها 90 طعنة واعترف “توسلت إليّ وهي تموت”

لا تزال قضية الحدث “قاتل والدته” في منطقة الزهراء بالكويت تشغل الرأي العام، إذ كشفت النيابة تفاصيل مروعة عن الجريمة التي راح ضحيتها الأم.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن المتهم سدد لوالدته 90 طعنة من سكين كانت بحوزته وشوه وجهها بالكامل وأخفى ملامحها رغم استنجادها به وتوسلها إليه لإسعافها، إلا أن ابنها القاتل ظل يردد على مسامعها: “أنا مستقبلي انتهى”.

وأقر الحدث، البالغ 17 عاما، والذي يعالج في الطب النفسي، بالتفاصيل الكاملة أمام النيابة العامة، إذ قال إنه وحيد والدته، وإنها ترافقه بشكل دائم وتنفذ جميع طلباته ولا تفارقه وتذهب معه في جميع الأماكن؛ ما شكل له ضيقا لإحساسه الدائم بأنه تحت المراقبة منها، مضيفا أنها كانت لا تنام حتى يخلد إلى النوم، خوفا عليه.

وأضاف، بحسب صحيفة “الراي”، إنه على الرغم من أنها وفرت له جميع طلباته ومستلزماته، لكن وجودها المستمر معه سبب له هوسا، وعندما أبلغته بأنها قررت الحمل، وأنها ستجلب له أخا يكون معه، قرر التخلص منها، فاشترى سكينا قبل ارتكاب الجريمة بثمانية أشهر، وكان يحاول إغاظتها، إلا أنها كانت دائماً ترد على تهكماته بابتسامة وتستجيب لطلباته دون تردد وكان دائماً يخبئ السكين بالقرب منه أو في ملابسه التي يرتديها.

وفي يوم الواقعة، وأثناء جلوسه مع والدته، حاولت أن تمازحه، وقالت له: “أنا زعلانة عليك خلاص لا تكلمني”، إلا أنه لم يرد على كلامها، وعندما زادت معه في الكلام وأعادت الجملة نفسها التي سبق وأن ذكرتها قبل 8 أشهر، وهي “خلاص أنا راح أحمل وأجيب لك أخ خلاص ما راح تكون بروحك عندي”، أثارت غضبه، وعلى الفور أخرج السكين التي خبأها، وطعنها في رقبتها.

وأضاف أن والدته في تلك اللحظة استغاثت به وهي تبكي وتنظر إلى السكين بأن يسعفها، قائلة: “الحقني بموت مو قادرة أتنفس الله يخليك الحقني وديني المستشفى”، إلا أنه رد عليها بأن “مستقبلي قد انتهى”.

وتابع: “توجهت خلفها وسددت لها طعنات في الظهر (تقرير الطب الشرعي أثبت أنها 70 طعنة نافذة بالظهر من آلة حادة، سكين)، ثم سددت عدداً من الطعنات إلى وجهها وصدرها (بحسب تقرير الطب الشرعي 20 طعنة نافذة من آلة حادة، سكين)، ولَم أتوقف إلا عندما اختفت جميع ملامح وجهها الذي شوهته السكين”.

يذكر أن المتهم كان يذكر أدق تفاصيل جريمته التي ارتكبها أمام النيابة، على الرغم من ادعائه أنه مريض نفسي.