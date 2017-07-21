بالفيديو.. شرطي أحمق يصور تلفيقه للأدلة بكاميرته الخاصة دون قصد

كشف مقطع فيديو نُشر أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي قيام شرطي أحمق بتصوير نفسه وهو يلفق أدلة.

التُقط الفيديو في وقت سابق من خلال الكاميرا التي ترتديها الشرطة، ولكن تم نشره أخيرًا على الإنترنت في بالتيمور بالولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية تسببت القضية المتعلقة بهذا الفيديو المشين الصادر عن إدارة شرطة “بالتيمور” بإرسال رجل إلى السجن لأكثر من 5 أشهر.

وشارك الصحفي جاستن فنتون مقطع الفيديو على “تويتر”، والذي يظهر 3 ضباط يقفون على ناصية شارع في بالتيمور، حيث تتبع الكاميرا أحد الضباط وهو يمشي في زقاق ويضع كيس مخدرات في كومة قمامة قبل أن يعود إلى الشارع ويقف لبضع ثوان ويعود إلى الزقاق ليخرج الكيس مرة أخرى من كومة القمامة ليستعرضه أمام الكاميرا.

ولكن يبدو أن الضابط الفاسد لم يكن يعلم أن كاميرات هيئة شرطة بالتيمور تقوم بتسجيل 30 ثانية قبل تفعيلها.

ووفقاً للتقارير تم اعتقال رجل في ذلك الوقت بتهم تتعلق بالمخدرات التي تم عرضها في الفيديو.

وادعى “فنتون” أن الرجل ظل محتجزاً لمدة أشهر مقابل كفالة قدرها 50 ألف دولار لا يستطيع دفعها، وكان من المقرر أن تجرى محاكمة الرجل الأسبوع الماضي ولكن تم تأجيلها عندما وجد محامي المتهم هذا الفيديو وأرسله إلى المدعي العام المسؤول عن القضية.

وفي رسالة إلكترونية منشورة كتب المدعي العام: “لقد أرسلت الفيديو للجهات المختصة ونحن جميعاً مستاؤون وسوف تتغير بعض الأمور بسبب هذا”.