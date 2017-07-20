“النكد” يتسبب في انتحار مصرية قفزًا من الدور الخامس

صرحت النيابة العامة في مصر بدفن جثة ربة منزل في العقد الرابع من العمر، بعد أن ألقت بنفسها من نافذة شقة الزوجية بالدور الخامس، لتسقط على الأرض جثة هامدة غارقة في الدماء.

وورد بلاغ إلى قسم الشرطة يفيد بسقوط ربة المنزل “م.أ” من شقتها، حيث فشلت محاولات إسعافها، فيما انتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن القتيلة دائمة الخلاف مع زوجها “ص.م 46 عامًا”، حيث تم استدعاء الزوج لسماع أقواله.

وقال الزوج في التحقيقات إنه فوجئ مثل الأهالي بإلقاء زوجته لنفسها من شقة الزوجية، مشيرًا إلى أن خلافات نشبت بينهما على مدار الفترة الماضية، حيث اتهمها بأنها “نكدية وتثير المشاكل”، كما هددها بالزواج من سيدة أخرى.

وأضاف الزوج، أن تهديده لزوجته بالزواج من أخرى لم يكن على محمل الجد، وإنما لمجرد سعيه إلى محاولة تقويم سلوكها ومعاملتها معه فقط، قائلًا: “لم يكن في نيتي الزواج عليها على الإطلاق لكنه كان مجرد تهديد”.

وقررت النيابة العامة دفن الجثة بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وبعد الاستماع لأقوال الشهود في المكان الذي سقطت فيه السيدة أسفل منزلها.