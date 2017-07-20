تنفيذ “حد الحرابة” في سعودي خطف طفلة بقصد الفاحشة

نفذت وزارة الداخلیة السعودية، اليوم الخميس، حكم القتل حدًا في مدان أقدم على خطف طفلة بقصد فعل الفاحشة بھا في خمیس مشیط بمنطقة عسیر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت الوزارة في بیان أصدرته الیوم ، إن المواطن سعید بن علي بن سعید الزھراني، قام بخطف طفلة بقصد فعل الفاحشة بھا، وعرض حیاتھا وحیاة الآخرين للخطر أثناء ھروبه بھا، وتسبب في حادث أدى إلى إصابتھا.

وأوضحت الوزارة أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الجاني، وأحیل للتحقیق، ووجه إلیه الاتھام بارتكاب جريمته، وأحیل للمحكمة الجزائیة، و ُحكم علیه بإقامة حد الحرابة بالقتل، كون ما أقدم علیه “يعد ضربًا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض”، بحسب البیان.

وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العلیا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحق الجاني، ونفذ حكم القتل حدًا فيه صباح الیوم بمحافظة خمیس مشیط بمنطقة عسیر.