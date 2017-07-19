سيدة تنتقم بطريقة بشعة من رجل رفض معاشرتها

جريمة قتل بشعة، شهدتها مدينة “شبرا الخيمة” التابعة لمحافظة “القليوبية” بمصر، بعدما أقدمت موظفة على طعن ربة منزل بآلة حادة حتى لقيت مصرعها انتقاماً من زوج القتيلة.

وكانت غيرة المتهمة من المجني عليها وحبها لزوجها ورفض زوج المتوفاة إقامة علاقة معها السبب في ارتكابها الجريمة، بعدما أصرت المتهمة على الحصول على زوج القتيلة لنفسها.

وأفاد بلاغ وصل الجهات الأمنية بوصول القتيلة 27 عاماً جثًة هامدًة إلى مستشفى ناصر العام، إثر إصابتها بعدة طعنات بالرقبة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وتمكن الأهالي من ضبط القاتلة بعد الجريمة وبحوزتها السلاح وعليه آثار الدماء، لتعترف بعدها بارتكابها الواقعة، لوجود علاقة عاطفية تربطها بزوج المتوفاة، إلا أنه لم يبادلها العلاقة نفسها لحبه لزوجته، فقررت الانتقام من المجني عليها بسبب الغيرة.

وأثناء استضافتها لها طعنتها بالرقبة وصرخت المجني عليها لتستغيث بالجيران، إلا أن المتهمة طعنتها مرًة أخرى لتقضي على آخر أنفاسها.