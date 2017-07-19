الشرطة السعودية تفرج عن فتاة اشيقر‎ “خلود موديل”

أفرجت الشرطة السعودية عن فتاة “اشيقر”، المعروفة بلقب “خلود مودل”، التي تم اعتقالها في وقت سابق بتهمة ارتداء ملابس غير محتشمة، دون توجيه أي تهم إليها.

وجرى اعتقال الفتاة، قبل عدة أيام، بعد ظهورها في مقطع فيديو بملابس متحررة في مكان عام في السعودية في مشهد غير مألوف ببلد محافظ كالسعودية التي تفرض على نسائها بالقانون ارتداء ملابس محتشمة.

وفي بيان صدر عن مركز الاتصال الدولي التابع لوزارة الثقافة والإعلام في السعودية، ورد فيه أنه أفرج عن الفتاة مساء أمس الثلاثاء بعد ساعات عدة من الاستجواب.

ولم يذكر البيان اسم الفتاة، إلا أنه أشار لارتدائها “ملابس غير محتشمة” وتم تصويرها عبر الفيديو دون علمها.

ولم توجه تهمة للفتاة، في حين عبّر سعوديون عن استيائهم من الفيديو الذي انتشر على تطبيق سناب شات عبر وسم “#مطلوب_محاكمة_مودل_خلود”، في إشارة إلى ما قالوا إنه اسمها على التطبيق.

وأثارت الفتاة، التي تعتبر إحدى نجمات مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، جدلًا نادرًا في المجتمع المحافظ، عندما استدعت بتنورتها القصيرة وملابسها المتحررة تدخل جهات سعودية رسمية لإيقافها وتهدئة موجة غضب عارمة في المملكة.

وتسبب مقطع الفيديو الذي صوره شاب يرافق خلود في القرية التراثية في أشيقر التابعة لمحافظة “شقراء” في منطقة الرياض، بانتقادات لاذعة ومطالب بالقبض على الفتاة والشاب بعد أن نشرا الفيديو على حساب خلود في موقع “سناب شات”.