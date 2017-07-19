شرطة دبي تضبط بريطانياً مطلوباً في جرائم بقيمة 6.8 بليون درهم

تمكنت شرطة دبي بالتنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، من القبض على متهم وصفته السفارة البريطانية في الإمارات بـ “المجرم الخطير” يدعى جيفري جونسون، وهو متورط في جرائم احتيال بلغت قيمتها 800 مليون درهم، وجرائم غسل أموال قيمتها تزيد على 6 مليارات درهم، ومحكوم عليه بالسجن أكثر من 24 عاماً.Story

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري “إن المشتبه به حاول دخول الدولة عبر مطار دبي مستخدماً جواز سفر مزورا قادماً من كينيا لكن تم التدقيق عليه عبر مركز الاستعلام المبكر، وجرى التنسيق مباشرة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والتأكد من أنه مطلوب من قبل السلطات البريطانية في جرائم خطيرة”.

وأضاف “أن شرطة دبي والأجهزة المعنية تحت مظلة وزارة الداخلية لديها من الإمكانات اللازمة للتدقيق على المسافرين عبر مطارات دبي، منوهاً بدور الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وتعاونها السريع ما ساهم في تحديد هوية المتهم بالرغم من انتحاله صفة أخرى واستخدامه جواز سفر مزورا”.

وأوضح المنصوري، أنه تمت إحالة المتهم المطلوب إلى السلطات القضائية المعنية في الدولة، للنظر في ملف طلب استرداده من قبل السلطات البريطانية وفق الإجراءات المتبعة قانوناً في هذه الحالات وجرى تسليمه، بحسب صحيفة “الإمارات اليوم” .

من جهتها نوهت السفارة البريطانية في الإمارات، بدور السلطات الأمنية الإماراتية في القبض على جيفري جونسون الذي وصفته بـ “المجرم الخطير”، مؤكدة أنه أحد أكثر الهاربين البريطانيين المطلوبين للعدالة من قبل السلطات هناك.

وقالت السفارة في بيان لها “إن جونسون تورط في عدد من جرائم الاحتيال شديدة التعقيد بلغت قيمتها أكثر من 800 مليون درهم و جرائم غسيل أموال بلغت قيمتها أكثر من 6 مليارات درهم وتم ترحيله إلى بريطانيا عقب إلقاء القبض عليه من قبل أجهزة الأمن في دبي قادما من كينيا بوساطة جواز سفر مزور”.

من جانبه، قال مسؤول الارتباط بمكتب مكافحة الجرائم المالية البريطاني ستيف بيكر “تتطلب جرائم المعاملات المالية العابرة للحدود استجابة مشتركة ومتماسكة على المستوى الدولي، وتعتبر هذه النتيجة الرائعة التي حصلنا عليها خير مثال على ذلك”، مضيفًا “أن جونسون كان هاربا منذ عام 2014 وعندما ضق الخناق عليه اعتقد أنه يمكن أن يدخل دبي بشكل غير قانوني قادما من كينيا لتجنب القبض عليه”، منوهاً بما وصفها بالمهارة والاحترافية التي أبدتها سلطات دبي التي حالت دون تحقيقه لهذا الهدف.

وأشار إلى أن شرطة دبي استطاعت الكشف عن هوية المجرم الحقيقية من خلال تحقيقات تعكس مهارة العنصر البشري وكفاءة القدرات التكنولوجية، وبادرت بتسليمه إلى بريطانيا لمواجهة العدالة عبر التنسيق مع الجانب البريطاني.

وأوضح أنه من المقرر أن يقضي المجرم عقوبة السجن 24 عاما و 6أشهر، مؤكدًا أنه هرب من بريطانيا رفقة ابنه جاريث في يوليو 2014 لتجنب السجن، وتم الحكم عليه في 9 سبتمبر 2014 وبعودته لبريطانيا الأسبوع الماضي، أضافت المحكمة 6 أشهر إضافية للعقوبة لتغيبه عن المحاكمة الأولى، فيما لا يزال ابنه جاريث هاربا.