الشرطة الكويتية تحقق بدعوة فتاة للفسق أمام شقيقها

كثّفت شرطة الكويت تحقيقاتها بحثا عن مركبة أمريكية لتحديد هوية من كان على متنها وضبطهم على خلفية قضية تحريض على الفسق والفجور والاعتداء بالضرب وإتلاف مال الغير.

وذكر مصدر أمني أن مواطنا شابا وشقيقته تقدما ببلاغ باعتداء بالضرب والتحريض على الفسق والفجور والإتلاف العمدي.

وجاء في بلاغ الشاب أن أشخاصا مجهولين كانوا على متن المركبة المُبلّغ عنها، قاموا بتحريض شقيقته على الفسق، فقام بالتصدي لهم، فما كان منهم إلا أن اعتدوا عليه وعلى شقيقته بالضرب، ما أدى إلى إحداث سحجة بساق الفتاة وكدمتين بالعنق والبطن، فيما تعرض الشاب لسحجات متفرقة وكدمات بالصدر، وفقا لصحيفة “الأنباء”.

فيما تمّت معاينة المركبة التي كان بها المبلغان وهي رباعية يابانية، وتبين حدوث إتلاف بها حيث تم تحطيم الزجاج الخلفي والجانبي الأيمن.