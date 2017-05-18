على غرار أفلام السينما.. إلغاء إعدام قاتل في قطر قبل تنفيذ الحكم بساعات

نجا متهم ارتكب جريمة قتل قبل عدة سنوات من حكم إعدام قبل ساعات قليلة من تنفيذه.

وتعود تفاصيل الجريمة التي حدثت في قطر إلى سنوات مضت، حيث أقدم المتهم على قتل المجني عليه عمدا، بأن قام بتوثيقه بشريط لاصق وتمكن من شلّ حركته، ثم أحدث به إصابات متعمدة أودت بحياته، كما سرق الهاتف المحمول للمجني عليه.

وكانت المحكمة قد حكمت بمعاقبة المتهم بالإجماع، بعد 10 سنوات من المداولة على الحكم، بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص لارتكابه جريمة القتل العمد.

لكن مفاجأة غير متوقعة في القضية ظهرت، حين أعلن أولياء دم الضحية المجني عليه تنازلهم عن حقهم في القصاص، قبيل ساعات من تنفيذ الحكم النهائي البات.

وعلى إثر التنازل، تقدمت النيابة العامة بالتماس لإعادة النظر في القضية بناء على تنازل أسرة الضحية، وإعلانهم العفو وقبول الدية.