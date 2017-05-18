بالصور.. القبض على أم حاولت بيع رضيعها بـ4500 جنيه إسترليني

أحبطت الخدمات السرية الروسية والشرطة محاولة أم بيع طفلها حديث الولادة بـ4500 جنيه إسترليني في موسكو.

وألقى ضباط مسلحون وملثمون القبض على الأم (24 عاماً)، وثلاثة من الشركاء حاولوا بيع الطفل الرضيع إلى زوجين.

وتلقت الأم من أوسيتيا الشمالية الدفعة الأولى من المال، حوالي 1350 جنيها إسترلينيا، وتم القبض عليها على الفور أثناء تلقيها المال.

وأظهرت صور نشرتها الشرطة جلب الطفل إلى مكان التسليم لاستبداله مقابل المال، حيث تم إلقاء القبض على الأم التي لم ينشر اسمها.

وقد ظهرت الأم والمتورطون معها في فيديو التقطته الشرطة لهم، أما الطفل فهو يرقد في المستشفى في حالة جيدة.

وقد شارك في عملية نصب الكمين للأم وشركائها من الذكور، الذين تتراوح أعمارهم بين 38 و35 سنة، جهازا الأمن الاتحادي الروسي والشرطة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إيرينا فولك إن الشرطة ونظراءهم من جهاز الأمن الفيدرالي اعتقلوا المشتبه فيهم الذين حاولوا بيع المولود بـ330 ألف روبل”.