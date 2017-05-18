سائقة مخمورة تعثر على “سحلية” بحمالة صدرها.. وهذا ما حدث (صور وفيديو)

لم تستطع مواطنة أمريكية، تبلغ من العمر 39 عاماً، أن تتمالك نفسها أثناء قيادتها لسيارتها عندما اكتشفت وجود سحلية داخل حمالة صدرها.

ووفقا لصحيفة “ميترو” البريطانية، حاول رجل كان برفقة السيدة التي تدعى إيمي ريبيللو مكارثي السيطرة على مقود السيارة ومنع انحرافها عن مسارها، لكنه فشل في ذلك حيث تطايرت إطاراتها الأربعة إضافة إلى الوسادة الهوائية.

وعندما وصلت الشرطة بعد تلقي تقرير عن الحادث، قالت السيدة المخمورة إنها تفاجأت بوجود سحلية في حمالة صدرها.

وقال متحدث باسم الشرطة “إن السيدة انحرفت عن الطريق، واصطدمت بعدة صناديق بريد، بعضها طار في الهواء وحطم النافذة الخلفية لسيارة متوقفة على الطريق”.

وعندما اقترب رجال الشرطة منها بدأت السيدة في الضحك ولم تشعر أن الحادثة كانت خطيرة، فقام رجال الشرطة بإزالة السحلية من حمالة صدر السيدة قبل أن يعتقلوها بجرم السياقة تحت تأثير الكحول برفقة صديقها.