طفلة حامل من زوج أمها تطلب الإجهاض من المحكمة (صور)

المصدر: نيودلهي- إرم نيوز

طلبت طفلة هندية عمرها 10 سنوات من المحكمة السماح لها بالإجهاض، بعد أن حملت إثر اغتصابها من قبل زوج أمها عدة مرات.

ولجأت أم الطفلة للمحكمة في ولاية “هاريانا” شمال الهند، نظرًا لأن القوانين تمنع الإجهاض بعد فترة حمل تتجاوز 20 أسبوعًا، علمًا أن الطفلة حامل في شهرها الخامس ويتوقع أن تلد بعد 4 شهور.

وأفادت صحيفة “ميرور” البريطانية، نقلًا عن صحف هندية، بأن الأم اكتشفت حمل ابنتها وأخذتها للطبيب الذي أكد الحمل، مضيفة أن الطفلة أخبرت والدتها بأن زوجها اغتصبها عدة مرات في البيت بينما كانت الأم في عملها.

وأشارت إلى أن الشرطة اعتقلت زوج الأم، في حين عرضت القضية على المحكمة العليا لتقرير إذا كان سيسمح للفتاة بإجهاض جنينها أم لا.

ونقلت عن الدكتور أشوك تشوهان، مدير معهد العلوم الطبية قوله :”ستقوم الشرطة بتقديم تقريرها للمحكمة التي ستقرر ما إذا كان سيسمح للطفلة بالإجهاض، هي الآن حامل في الأسبوع 20 لكن قد يكون الأسبوع 19 أو حتى 21″.