فيديو وصور.. إطلاق نار على شخص أمام بنك الرياض

المصدر: الرياض- إرم نيوز

قالت وسائل إعلام سعودية محلية إن شخصًا أصيب بطلق ناريّ أثناء خروجه من أحد فروع بنك الرياض، فيما أظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، رجلا ملقى على الأرض وسط تجمهر المارة.

وذكر بعض النشطاء أن الشخص المصاب تعرض لإطلاق نار في قدمه فور خروجه من البنك، وأنه تمت سرقة ما بحوزته من نقود.

ويظهر مقطع فيديو تداوله النشطاء الشخص المصاب، وهو ملقى على الأرض بالقرب من سيارة، فيما تجول سيارة الشرطة بالقرب من المكان، الذي يوجد فيه فرع أحد البنوك بحي الورود بمدينة الرياض.

ولم يصدر حتى الآن عن الجهات الأمنية في السعودية أي تصريح رسمي يؤكد الحادثة أو ينفيها.