بالصور.. شاب بملابس نسائية يتحرش بالنساء بمحطة “مترو” في مصر

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

ألقت الشرطة المصرية القبض على شاب يرتدي ملابس نسائية بهدف التحرش بالنساء، بإحدى محطات المترو في العاصمة القاهرة.

واشتبه العاملون بقسم كاميرات المراقبة بمحطة الشهداء بفتاة عشرينية تستخدم أدوات تجميل بشكل مبالغ فيه، كانت تجلس على رصيف المحطة فترة طويلة، حيث مر عدد من القطارات دون استقلالها، وعند قدوم القطار تفحص وتنظر داخل عربة السيدات دون الصعود، وفق ما نشرته صحيفة “اليوم السابع” المصرية .

وذكرت الصحيفة أن ضابطًا “توجه إلى الفتاة بهدف التحقق من هويتها إلا أنه تفاجأ بصوت أجش غليظ، حيث اعترف بأنه شاب يرتدي ملابس نسائية، واعتاد على هذا التصرف بقصد ركوب عربة السيدات بهدف التحرش بهن”.