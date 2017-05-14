تنفيذ حكم الإعدام في 6 متهمين مصريين بينهم شخص أنجب من ابنته

المصدر: يوسف القاضي - إرم نيوز

نفذت وزارة الداخلية المصرية الأحد حكم الإعدام ضد 6 من المتهمين في قضايا قتل، بعد انتهاء الإجراءات القضائية كافة الخاصة بهم، واستنفاذ إجراءات التقاضي أو الطعن على الأحكام التي صدرت ضدهم.

وقال مصدر أمني مصري في تصريحات لـ “إرم نيوز” إن “تنفيذ الأحكام كان في أحد سجون مدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث حضرت قيادات أمنية وبعض رجال الدين وأطباء من الطب الشرعي”.

وذكر المصدر أن “من بين المتهمين الذين نفذ فيهم حكم الإعدام رجلًا اغتصب ابنته، واعتاد على ممارسة الجنس معها تحت التهديد حتى أنجبت منه، إلى جانب سيدة أخرى استعانت بأشخاص بينهم عشيقها لقتل زوجها، كذلك شابان اتهما في قضايا قتل مشابهة”.

وأوضح المصدر أن مصلحة السجون “سلمت الجثث لذويها عقب تنفيذ الحكم”، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان “ترفض الأسر استلام الجثة رفضاً لما قام به المتهم من جرائم، ومن ثم يتم الدفن بمعرفة وزارة الداخلية في هذه الحالة” بحسب قوله.