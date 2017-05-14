صور.. شرطة الرياض تكشف تفاصيل اختطاف شوق سليمان ابراهيم‎

المصدر: الرياض - إرم نيوز

كشفت شرطة الرياض بالمملكة العربية السعودية أن تسجيلات الفيديو الموثقة لدى أمن أحد المراكز التجارية، أظهرت أن الطفلة شوق سليمان إبراهيم، التي اختطفت الجمعة الماضي، خرجت من السوق في غفلة من ذويها برفقة امرأة مجهولة.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان إنه “في تمام الساعة الثانية عشرة صباحاً من يوم السبت الموافق 17-8-1438 ورد لمركز شرطة النسيم تقرير دوريات الأمن المتضمن بلاغ سليمان إبراهيم الزويل، 34 عاماً – سوري الجنسية، عن فقدان ابنته.

وأضاف، في بيان له، أن الطفلة ذات العامين اختفت فجأة أثناء تواجدها مع ذويها داخل أحد الأسواق التجارية شرق العاصمة السعودية الرياض، دون أن تظهر أي دلائل تساعد في عملية البحث.

وأكد الميمان أن أهمية البلاغ وخطورته دفعت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة إلى تحليل البلاغ وحصر الاشتباه، والعمل على استعادة الطفلة سالمة في أسرع وقت ممكن، لذا استنفرت كل طواقمها وفعلت غرفة عمليات على مدار الساعة للعمل على تحديد مكان الطفلة وضبط الجانية ومعرفة دوافعها.

وتابع قائلاً: “أسفرت التحريات المتخذة في الاتجاهات كافة عن حصر الاشتباه في امرأة سعودية، تبلغ من العمر 23 عاماً، ظهرت في تسجيلات الفيديو وهي تصطحب الطفلة، وأقرت لاحقاً باستدراجها الطفلة واصطحابها إلى إحدى الشقق السكنية جنوب العاصمة، لغرض في نفسها.

وأفادت الخاطفة بأنها لا تربطها بالفتاة أو عائلتها أي صلة أو سابق معرفة، كما تبين أنها على علاقة بأحد الأشخاص الذي تم القبض عليه أيضاً في العملية الأمنية.

وذكر الميمان أنه تم ضبط المتهمة وإيداعها سجن النساء بمنطقة الرياض وتسليم الطفلة لوالدها بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة عليها، والتي أكد سلامتها.