سرقة تاج مرصع بـ 1800 حجر كريم من متحف ديني بفرنسا

المصدر: وداد الرنامي- إرم نيوز

أعلنت إدارة المتحف الديني “فورفيير” بمدينة ليون الفرنسية، عن سرقة أهم قطعة في معروضاته، وهو تاج العذراء المرصع بـ1791 حجرا كريما، وتبلغ قيمته أكثر من مليون يورو، ناهيك عن قيمته المعنوية لدى سكان ليون.

حيث استطاع اللصوص تعطيل برنامج الحماية رغم تعقيده، وسطوا على المتحف وسرقوا التاج الذي يعود تاريخه إلى سنة 1899، حين تبرعت العائلات بالمدينة بكل تلك الجواهر لتزيينه.

وجاء في بلاغ المتحف الذي نشرته الصحافة الفرنسية :” خضع كل حجر للخبرة و التسجيل في أغسطس 2016 من طرف وحدة للأبحاث تابعة لجامعة كلود بيرنار بليون، وهي الخبرة التي ستكن من تتبع كل حجر”.

كما فقد المتحف الذي يعرض التحف التي تملكها كاتدرائية “نوتر دام دو فورفيير” منذ القرنين 14 و15 ، حلقا وكأسا حسب البلاغ نفسه.

وتم إقفال المتحف لمواصلة البحث في جريمة السرقة.